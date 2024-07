As vítimas do acidente na rodovia TO-080 eram mãe e filha. Luiza Barros de Sousa, de 87 anos, e Antonia da Silva Barros, de 59 anos, voltavam de um encontro de família em uma chácara próximo a Divinópolis quando o veículo em que elas estavam capotou. Outras três pessoas saíram ilesas.

O acidente aconteceu depois que um carro tentou fazer uma ultrapassagem no trecho entre Monte Santo e Paraíso do Tocantins no domingo (14). Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas mulheres estavam em um veículo que capotou após sofrer uma batida lateral e sair da pista.

Ainda conforme os bombeiros, após a colisão o veículo em que a família estava capotou várias vezes e só parou a cerca de 20 metros fora da pista.

Sem cinto de segurança, no banco de trás, mãe e filha acabaram arremessadas para fora do veículo e não resistiram aos ferimentos. O condutor não precisou de atendimento e o quarto ocupante recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O carro que supostamente tentava a ultrapassagem era ocupado por um casal, que não precisou de atendimento. Os corpos de mãe e filha foram recolhidos pelo Núcleo de Medicina Legal de Paraíso, onde passaram por exames necroscópicos e foram liberados para os familiares ainda na noite de domingo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso será remetido para a 61ª Delegacia de Polícia de Paraíso. A perícia esteve no local a fim de determinar as causas do acidente e o laudo será remetido à delegacia competente.

Os corpos de Luiza e Antonia foram velados no Jardim Paulista, em Paraíso. O sepultamento ocorreu na tarde desta segunda-feira (15).