Uma lavradora de 39 anos, natural de Dianópolis e radicada em Couto Magalhães, está detida na cadeia de Colinas do Tocantins, ao lado de uma filha, de 22 anos, após terem sido presas em flagrante, pelo assassinato da agricultora Maria Eliene Nunes Cardoso, de 46 anos, no início da noite de terça-feira, 25, no Assentamento Sol Nascente, na zona rural daquele município, noroeste do Tocantins.

O homicídio envolveu ainda uma segunda filha da suspeita, uma adolescente de 17 anos, apontada por um agricultor de 20 anos, filho da vítima, e testemunha do crime, como a pessoa que teria esfaqueado a tia, no lado esquerdo do tórax. A mulher presa é Selma Messias da Silva. Ela tem ainda mais cinco filhos com as idades de 19, 15, 11, 8 e 4 anos.

O JTo apurou que a vítima e a autora são irmãs e o motivo do crime teria sido um suposto caso de traição entre cunhados. “Foram as duas filhas da minha tia e minha tia também. A gente mora tudo no mesmo assentamento”, explica o filho da vítima, Lucas Venício Fernandes Cardoso, de 20 anos, que presenciou o crime e prestou depoimento.

As informações dele são reforçadas pelo inquérito aberto sobre o caso. Nele, despacho da delegada plantonista Lorrany Almeida da Silva, a que o JTo teve acesso, revela como o crime ocorreu.

De acordo com o documento, as três suspeitas desconfiavam que a tia, e vítima do homicídio, estivesse de caso amoroso com um cunhado, um lavrador de 41 anos. Conforme o documento, a suspeita causou a relação acabar e o homem iria embora do local no dia seguinte.

No dia do crime, as três suspeitas passaram o dia bebendo na companhia da mulher que era casada com este lavrador de 41 anos e o acusara de traição com a vítima. No final do dia, quando a vítima e o lavrador iam até a represa do local juntos, para buscar água, as três abordaram os dois. Enquanto as filhas da suspeita conversavam com a tia, a mãe se afastou com o homem para uma conversa, segundo o Auto de Prisão em Flagrante (APF) 9451/2023, consultado pelo JTo.

Segundo o documento, as sobrinhas de 22 e 17 anos passaram a agredir a tia e a mãe delas se afastou do homem e correu para junto das filhas e também passou a agredir a vítima. Na confusão, a adolescente esfaqueou a tia.

A Polícia Militar, perícia e IML estiveram no local da agressão, onde a vítima morreu.

Os militares encontraram e prenderam a suspeita em casa, no mesmo assentamento. As filhas foram encontradas em outra residência, na cidade. A adolescente, apreendida, e a de 22 anos, foram levada com a mãe para a Central de Flagrantes de Colinas do Tocantins. O caso foi autuado como homicídio

Na delegacia, as autoras confirmaram o crime e disseram que jogaram a faca em uma represa durante a fuga.

Segundo Lucas Venicio, a agricultora deixa nove filhos e será enterrada em Brejinho de Nazaré, sua terra natal.