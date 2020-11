Vida Urbana Mãe do desembargador aposentado Luiz Gadotti morre em São Paulo Sepultamento ocorreu na tarde deste domingo, 8

Foi sepultado neste domingo, 8, em Santa Albertina (SP), às 13 horas, o corpo de Lázara Batista Gadotti, 88 anos, mãe do desembargador aposentando do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), Luiz Aparecido Gadotti. Ela faleceu na tarde de sábado, 7, em Jales, no interior de São Paulo. Por meio de nota, o TJTO prestou solidariedade aos familiares. Luiz Gadotti deixou...