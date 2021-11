Na madrugada desta segunda-feira (8), a mãe de Marília Mendonca, Ruth Moreira, fez uma postagem em seu perfil no Instagram para a filha. Na mensagem, Ruth postou uma foto onde aparece de frente para a filha e as duas sinalizam um beijo.

Como trilha sonora, Ruth escolheu a música “Jó”, interpretada por Midian Lima e é possível ouvir: “Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do senhor. A Ele a glória.”

Acidente aéreo

Marília Mendonça, de 26 anos, e mais quatro pessoas morreram em um acidente aéreo na tarde da última sexta-feira (5). A cantora e compositora, o produtor Henrique Ribeiro; o tio da artista, Abicieli Silveira Dias Filho; o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana estavam na aeronave que caiu em uma cachoeira na Serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

A aeronave, um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, saiu do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, para Minas Gerais, onde a cantora tinha um show marcado esta noite.

Neste domingo (7), os destroços do avião foram retirados do local do acidente. As causas do acidente são apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Despedida

O corpo de Marília Mendonça e do seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho foram velados nesse sábado (6) por familiares, amigos e uma multidão de fãs no ginásio Goiânia Arena. Após um dia de despedida, os corpos seguiram em cortejo, seguido por dezenas de carros e motocicletas, até o cemitério Parque Memorial, onde foram recebidos com aplausos e sepultados em cerimônia reservada à família e amigos próximos.