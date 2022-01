Sophia da Silva Bezerra, 5 anos, moradora de Paraíso do Tocantins, tem o diagnóstico de microcefalia, paralisia cerebral, disfagia e refluxo. A mãe dela, a profissional de educação física Thaise Silva, conta que viveu nesta sexta-feira, 21, a emoção de finalmente ver a filha vacinada contra a Covid-19. A menina foi a primeira a receber a vacina na cidade, localizada a 60 km de Palmas.

Thaise relata que Sophia é 100% dependente dos pais, ela requer cuidados redobrados por questões de imunidade entre outros. Devido à disfagia ela pode broncoaspirar e como consequência ter um quadro de pneumonia. “Então ela tem uma alimentação pastosa, faz fisioterapia e fono durante a semana para ter uma melhor qualidade de vida e saúde. Ela é uma criança que interage bastante, responde bem às estimulações, gosta de passear, adora música e adora estar com outras crianças”.

Após descrever um pouco sobre o universo de Sophia, a mãe relembra os momentos de felicidade que ela sentiu hoje após ver a menina sendo vacinada. “Foi uma emoção muito grande. Confesso que o coração foi a mil, até tremi, esperamos muito por esse dia, desejamos muito ele. No início da pandemia ficamos assustados, com medo e isolamos a Sophia, ela chegou a ficar 15 dias sem ver a vó, que ela é bem apegada, percebemos que ela sofreu com isso”, narra.

Por conta da pandemia, a mãe ainda relata que as sessões de fisioterapias foram suspensas, com isso ela regrediu, teve perdas, os passeios no parque foram suspensos e Sophia esteve bem longe de viver as delícias da infância, no que lhe era permitido. Mas agora, Thaise acredita que a esperança pode voltar ao cotidiano da criança. “Com a vacinação temos mais segurança, confiança em levar ela nas fisioterapias, claro que mantemos todos os protocolos de segurança, mas acreditamos em Deus, acreditamos na Ciência, acreditamos na vacina. Sabemos da importância da mesma para a retomada das atividades essenciais, da proteção que ela dará à minha filha e a todas as crianças que se vacinarem, participo de um grupo de mães atípicas e 100% dos relatos são satisfatórios em relação a vacina, então fica aqui o meu conselho de mãe, levem seus filhos para vacinar, protejam eles com a ajuda da Ciência, porque vacinas salvam!”, finalizou Thaise.

Vacinação em Paraíso abriu nesta sexta-feira

A vacinação de crianças e adolescentes começou nesta sexta-feira, 21, em Paraíso do Tocantins. Segundo a prefeitura da cidade, o atendimento será realizado até as 17 horas no Centro Pastoral São José Operário, em frente a Igreja Matriz.

Podem tomar a vacina crianças com idade entre 5 e 11 que tenham comorbidades e crianças em geral de 10 e 11 anos.

Segundo a Secretaria de Saúde de Paraíso, os pais ou responsáveis precisam acompanhar a criança até o local de vacinação e levar os documentos de identificação, além do cartão de vacina.