Mãe alega que teve bebê trocado em maternidade de Araguaína: "dei a luz uma menina"

A psicóloga Lilya de Sousa Santos, de 30 anos, tem passado por uma situação angustiante, desde que deu a luz à sua filha Pérola, na última segunda-feira, 13, na Maternidade Dom Orione em Araguaína, região Norte do Estado. A prima dela, a professora Alane Rodrigues Sobrinho, relatou que a bebê de Lilya foi trocada no hospital. A mãe não teve direito à acompanhante por c...