Uma mãe de um menino de 3 anos e 7 meses diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) recorreu ao Ministério Público (MP) para ajuizar uma ação judicial em busca de assistência médica para a criança. A ação ajuizada nesta sexta-feira, 10, tem como alvos o município de Palmas e o Estado do Tocantins.

De acordo com o documento, no dia 5 de dezembro de 2022, a mãe da criança procurou o MP para relatar que o menino necessitava com urgência de consulta em fonoaudiologia, musicalização e terapia com profissionais especializados no método ABA (tratamento que foca em promover o ensino de novas habilidades de pessoas autistas). Ela alegou que procurou o serviço público de saúde em Palmas para atendimento e foi inserida na fila de espera, mas não havia previsão para atendimento da criança.

Na época, o Ministério Público encaminhou ofício ao NatJus Municipal e Estadual, para obter informações sobre o fornecimento das consultas solicitadas e instaurou procedimento administrativo para apuração.

Em resposta ao órgão, o município informou que no Sistema de Regulação (SISREG), havia 6 solicitações de procedimentos ambulatoriais pendentes de regulação em favor da paciente.

O mais antigo era do dia 24 de abril de 2022, uma consulta em terapia ocupacional, classificada de risco amarelo - que indica urgência - e pendente de autorização pela gestão municipal. Também está pendente de autorização da gestão de Palmas, uma consulta em neurologia desde 29 de novembro do ano passado.

Quanto ao Estado, a ação ressalta que a criança é acompanhada junto ao Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Palmas, com psicólogo e terapeuta ocupacional, mas que aguarda atualmente em fila de espera pela fonoaudiologia e ocupa a posição 22. Também há um pedido de reabilitação, pendente de autorização do governo estadual desde 27 de maio do ano passado.

A ação pede que o município de Palmas seja obrigado a disponibilizar consulta psicologia infantil, em fonoaudiologia, em neurologia pediátrica e ortopedia geral e que o Estado disponibilize consulta em reabilitação intelectual/neurologia de preferência com especialistas no método ABA, caso necessário, seja encaminhada a atendimento na rede particular.

O que dizem os órgãos responsáveis

O JTo pediu manifestação da saúde municipal de Palmas mas não obteve retorno.

Em nota, a Secretaria da Saúde confirmou que o paciente recebe atendimento semanal no Centro Especializado em Reabilitação (CER), de Palmas, na área de psiquiatria, terapia ocupacional e assistência social e que ele aguarda na fila da Central Estadual de Regulação para fonoterapia “conforme a disponibilidade” nos hospitais.

A pasta ressaltou ainda que as crianças que possuem TEA são atendidas por equipe multiprofissional nos serviços que compõem a Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência, no Centro Especializado em Reabilitação.