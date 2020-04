A prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro (PSDB) baixou nesta segunda-feira, 27, o decreto Nº 1.884, que o uso obrigatório de máscara em Palmas, a partir de 4 de maio. A obrigatoriedade de máscara vale para quem circula em espaços públicos (ruas, praças, estabelecimentos públicos e privados e quaisquer espaços abertos ao público. Também será obrigatório no transporte coletivo, transporte individual, táxis ou por aplicativos, como Uber.

Quem for pego sem o equipamento, será multado em R$ 80,00 e ser punido com a "retirada do espaço público, que poderá ser espontânea ou, em caso de resistência, coercitiva pela autoridade pública”, segundo a norma, publicada no Diário Oficial do Município.

Agora, para os donos de estabelecimentos privados ou mesmo de veículo de transporte de passageiros, a multa é de R$ 160,00 por pessoa. Em caso de reincidência, o decreto prevê perda do alvará ou licença de funcionamento.

Para a população carente, o decreto prevê que a prefeitura doe máscaras de proteção para quem tiver no cadastro único para programas sociais (CadÚnico). Também haverá doação para quem se autodeclarar carente. Os locais dos postos de entrega ainda serão divulgados.

Estado recomenda