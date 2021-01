Vida Urbana Máscaras e isolamento continuam essenciais, mesmo com vacinação, dizem especialistas Especialistas reforçam recomendação: vacinados também usam máscara

O início da vacinação no Brasil e em outros países não significa que as pessoas devem retomar uma rotina semelhante à de antes da pandemia. A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) já indicou que a imunização de rebanho pela vacinação não deverá ser atingida em 2021. A declaração foi feita este mês pela dra. Soumya Swaminathan, da OMS. “Mesmo que as vacinas comece...