A programação cultural do Palmas Férias prevista para ocorrer no fim de semana 8 e 9 está suspensa pela Prefeitura de Palmas. A decisão se baseia no falecimento do ex-governador José Wilson Siqueira Campos, ocorrido na noite de terça-feira, 4. A prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB)decretou luto de sete dias.

Conforme divulgado pela gestão, as programações nas praias da Graciosa, das Arnos e do Caju serão retomadas nos dias 15 e 16.