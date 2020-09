A deputada estadual Luana Ribeiro (PSDB) está entre os parlamentares engajados na flexibilização para que o setor de eventos no Tocantins volte as atividades. Com presença de forma remota na sessão desta terça-feira, 22, ela voltou a demonstrar apoio e defender a retomada das atividades de forma gradativa e seguindo todas as recomendações de saúde necessárias, por conta da pandemia da Covid-19.

Na última quinta-feira, 17, Luana Ribeiro já havia se manifestado sobre a temática através de suas redes sociais, onde esclareceu que articula junto ao governador Mauro Carlesse (DEM) a retomada das atividades. “Eu tive audiência com o governador e ele falou que vai começar a retomar as atividades gradativamente, a pandemia bagunçou a vida de todos, mas as pessoas precisam trabalhar para sobreviver, por isso precisamos retomar as atividades gradativamente, seguindo todas as medidas sanitárias necessárias”, afirmou.

De acordo com a parlamentar, essa retomada deve seguir um plano estratégico que beneficie os profissionais do setor e garanta a segurança da população, através da adoção de todos os protocolos de segurança necessários.