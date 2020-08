Redação Jornal do Tocantins contato@jormaldotocantins.com.br

O esplendor e a magia da lua foram registrados pelo click do autônomo Ismael Carlos Oliveira de Paula, nesta segunda-feira, 3, sob o céu de Lavandeira, cidade do Sudeste do Tocantins, de 1.923 habitantes, a cerca de 500 km de Palmas e onde ele mora há oito anos.