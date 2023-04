Redação Jornal do Tocantins

Filho do cantor e compositor Braguinha Barroso, Luã Oliveira Barroso Sampaio, 28 anos, morreu a tiros na noite desta sexta-feira, 28, na região de chácaras na saída para a Ceasa, no sul da capital.

Uma testemunha mora próximo ao local e contou aos agentes ter visto um gol branco passar por volta das 19 horas. Em seguida, ouviu os disparos e, depois, encontrou o corpo do jovem, sem vida.

Os dois policiais que atenderam à ocorrência acionaram a perícia, que não encontrou nenhuma cápsula no local, identificado como Chácara Bom Jesus, próximo ao setor industrial.

Luã tinha marcas de três tiros no rosto e um no pescoço, segundo o registro policial da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa de Palmas. Além da carteira de identidade, o celular também estava com a vítima.

O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal). A mãe do jovem, Maria Benta Gomes de Oliveira, fez o reconhecimento do corpo agora pela manhã.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a 1ª DHPP "iniciou as investigações, mas até o momento o autor não foi identificado e não houve prisão relacionada ao caso".

A nota afirma que Luã Oliveira passa por exames de necropsia para ser liberado aos familiares.