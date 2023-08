A Polícia Civil (PC) fechou na última quinta-feira, 3, um ponto de venda de bilhetes do sorteio denominado Super Sorte que funcionava no centro de Taguatinga, região sudeste do estado.

De acordo com a polícia, as investigações preliminares apontam que dois suspeitos que vieram do Maranhão se estabeleceram no município e recrutaram cerca de 20 pessoas para a venda dos bilhetes da loteria clandestina. Os sorteios eram feitos diariamente e o resultado era divulgado por meio de um grupo no aplicativo de mensagens.

Conforme a polícia, mil bilhetes eram vendidos diariamente pelo valor de R$ 2 cada um e o prêmio diário era de R$ 500, o esquema era feito sem qualquer autorização legal.

Durante o cumprimento da busca e apreensão, a polícia recolheu centenas de bilhetes que ainda seriam vendidos, anotações sobre as vendas realizadas, carimbos, aparelhos de telefone celular, moedas e cédulas de dinheiro.

