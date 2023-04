Vida Urbana Loteamento irregular ameaça área de preservação do córrego Machado Polícia Civil abriu inquérito para apurar ocupação de área

A Polícia Civil (PC) instaurou um inquérito para apurar implantação de loteamento clandestino em Área de Preservação Permanente (APP) localizada no antigo Loteamento Machado Oeste, próximo ao Jardim Aureny III, em Palmas. De acordo com as investigações, cerca de 59 moradores estão sem autorização no local. O inquérito foi instaurado na quinta-feira, 30. O propri...