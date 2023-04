Uma decisão da Justiça por meio da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Gurupi, condenou 12 pessoas na terça-feira, 11, citadas em uma Ação Civil Pública (ACP) do Ministério Público do Tocantins.

A ação proposta pelo órgão ministerial em junho de 2015, denunciou loteadores e proprietários de imóveis por aterramento em nascentes localizadas em Área de Proteção Ambiental (APA), em Gurupi.

Assinada pelo Juiz, Nassib Cleto Mamud, a decisão obriga os citados a repararem os danos ambientais provocados pela remoção de vegetação e pela ocupação humana, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Os réus são acusados de aterramento nas nascentes, além da retirada dos buritizais do local, o que contraria as normas ambientais vigentes.

De acordo com o documento da sentença, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) periciou o local e confirmou que a área dispõe de nascentes nas quadras e lotes, e que trata de uma área de buritizais no interior do Setor Jardim Tocantins II.

No prazo de 90 dias, os acusados devem retirar todas as construções já realizadas na área do Jardim Tocantins II. Eles deverão comprovar as medidas adotadas através de um Plano de Recuperação Ambiental de Área Degradada (PRAD).