Vida Urbana Lotação de UTIs tem queda acentuada nos estados após Carnaval; Goiás recuou de 68% para 54% Apenas Sergipe e Espírito Santo têm taxas de ocupação acima de 60%

Depois de atingir patamares acima de 80%, estados e o Distrito Federal vivem situação mais confortável quanto ao cuidado com pacientes críticos em leitos exclusivos para a Covid. Em Goiás, a ocupação de leitos de UTI para Covid recuou de 68% para 54% em duas semanas. Apenas Sergipe e Espírito Santo têm taxas de ocupação acima de 60%, levantou a reportagem com go...