Vida Urbana “Logística não será fácil, mas conseguiremos fazer”, diz Tollini após apresentação de Plano Nacional Governador do Tocantins e secretário da Saúde, Edgar Tollini participaram do lançamento do Plano Nacional de Imunização, realizado pelo ministro, Eduardo Pazuello

Após muita polêmica, o Governo Federal apresentou o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, elaborado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, com expectativa de começar a vacinação em meados de fevereiro de 2021. O evento ocorreu nesta quarta-feira, 16, em Brasília, com a apresentação realizada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O Tocantins participou do evento com a presença do governador Tocantins, Mauro Carlesse, do secr...