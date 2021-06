Vida Urbana Logística de distribuição de vacinas contra a Covid-19 é fiscalizada no Lacen Comitiva visitou as instalações dos freezers e câmara fria que armazenam as vacinas, bem como o almoxarifado e grupo gerador

A sede do Laboratório Central do Tocantins (Lacen) foi vistoriada na tarde desta segunda-feira, 14, pelos órgãos de controle. O objetivo é fiscalizar o armazenamento e distribuição de imunizantes contra a Covid-19. Segundo o Ministério Público do Tocantins (MPTO), na visita ficou definido que a Secretaria de Estado de Saúde organizará reunião até sexta-feira, 19, c...