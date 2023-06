Redação Jornal do Tocantins

O locutor Lázaro Meriche da Silva, 48 anos, está preso preventivamente desde a tarde desta terça-feira, 27, por decisão da Justiça, depois que ele divulgou vídeos com ameaças de morte a autoridades e instituições públicas em Colinas do Tocantins. Ele também fez ameaças de invasão e ataques a escolas e igrejas.

Os vídeos levaram servidores de uma escola a registrarem boletim de ocorrência no qual afirmam ter visto o locutor rondar a unidade. Conforme o documento, o locutor passa “praticamente todos os dias” no local com uma caixa de som e faz uso de entorpecentes.

Após a prisão, a Polícia Militar informou em nota que fez contato com as autoridades judiciárias locais e solicitou as medidas cabíveis. Segundo a nota, o locutor “não demonstra dispor de suas faculdades mentais” e deve ser avaliado pelos órgãos competentes.

O pedido de prisão partiu do Ministério Público por ameaça e difamação. O juiz José Carlos Machado expediu a ordem de prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Militares prenderam o locutor por volta das 15h na Avenida Tenente Siqueira Campos e o levaram para a esta 6ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Colinas.

Lázaro Meriche é natural de Colinas, no noroeste do Tocantins, onde nasceu no dia 3 de abril de 1975. Diversos vídeos gravados por ele repercutiram nas redes sociais na manhã desta terça-feira.

O primeiro, ele direciona o ataque e ameaça de morte às polícias da cidade, juízes, políticos e líderes religiosos e também acusa todos de ‘matarem’ a esposa e filhos. Durante o vídeo, o locutor ameaça ataques às escolas e igrejas. Em outro vídeo, ele diz estar em uma ‘batalha’ contra a polícia na cidade e afirma ter sido roubado pela igreja.

Em dezembro de 2019, a ex-esposa de Lázaro, com quem conviveu por cerca de 15 anos, procurou a delegacia e pediu medidas protetivas ao registrar ter sido ameaçada por ele, a quem a ex-mulher imputou atos violentos em razão do uso de entorpecentes.