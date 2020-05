O bloqueio total (lockdown) imposto pelo governo do Tocantins em 35 cidades, nas quais está vetado qualquer deslocamento de pessoas de sábado, 16, até 23 de maio, levou a Procuradoria-Geral de Justiça do Tocantins (PGJ) a determinar o fechamento temporário de 10 promotorias de Justiça, que ficam em cidades alcançadas pela medida do governo.

Segundo o MP, a medida "visa resguardar a saúde de membros e servidores que atuam em cidades onde o registro de casos de pessoas acometidas pela Covid-19 cresceu consideravelmente". As promotorias ficam em Ananás; Araguaína; Araguatins; Augustinópolis; Colinas do Tocantins; Guaraí; Itaguatins; Tocantinópolis; Wanderlândia e Xambioá.

O Tribunal de Justiça também informou que os prazos processuais estão suspensos até 23 de maio nas comarcas de Ananás, Araguaína, Araguatins, Augustinópolis, Colinas do Tocantins, Guaraí, Itaguatins, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá, que abrangem 33 municípios com bloqueio total. Em outras duas comarcas que estão no grupo de cidades com lockdown, Cariri do Tocantins (Comarca de Gurupi) e Caseara (Comarca de Araguacema), os prazos serão decididas em cada caso concreto pelo juiz local.