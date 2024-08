Vida Urbana Locais de prova do concurso da Educação de Palmas são divulgados; saiba como consultar O candidato deve consultar o local de prova no site da Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (Copese/CDE) da Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT)

Os inscritos no concurso da Educação de Palmas já podem consultar os locais que vão realizar as provas. São 1.769 vagas para posse imediata, e 1.586 vagas para a formação de cadastro de reserva, distribuídas em nível médio e superior com salários que podem passar de R$ 6,5 mil. A aplicação das provas está prevista para 1º de setembro – para todos os cargos de nív...