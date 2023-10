Vida Urbana Loba-guará é resgatada após ser atropelada em avenida da capital Acidente ocorreu na noite de quarta-feira, 25, na avenida NS-15, próximo à UFT. Animal foi encaminhado nesta manhã ao CEFAU com ferimentos nas patas

Uma loba-guará ficou ferida após ser atropelada por um carro na avenida NS-15, próximo à Universidade Federal do Tocantins (UFT), na noite de quarta-feira, 25, na capital. De acordo com informações da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), que esteve no local para resgatar o animal, a loba-guará foi encaminhada nesta manhã ao Centro de Fauna do Tocantins (CEFAU). Segundo a equipe, o...