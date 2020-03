A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), após as manifestações de comerciantes da Capital para a reabertura do comércio e reunião com entidades do setor, conversou com o Jornal do Tocantins sobre os protocolos tomados pelo Município, com base da Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, sobre as preconizações contra a propagação do Covid-19.

Durante a entrevista, a gestora lembra que Palmas é a cidade mais atingida pelos casos de coronavírus, tendo oito casos confirmados e “o maior número de investigados”. Além disso, a prefeita disse que o Município sempre esteve de portas abertas e aguarda, inclusive, a proposta para a volta de serviços, mas com responsabilidade. “Temos que lembrar que estamos na ponta da montanha é para acontecer no final do mês de abril e maio”, relatou.

A gestora lembra que a cidade precisa voltar à normalidade aos poucos. “Queremos em conjunto a melhor alternativa, porque sabemos os impactos que os comércios fechados causam a população. Mas temos que lembrar que estamos vivendo uma situação que não tem precedente”, contou.

Protesto

Nesta sexta-feira, 27, empresários de vários segmentos realizaram uma carreata no centro de Palmas pedindo ao Executivo a flexibilização das regras de isolamento social, como a reabertura do comércio e serviços não essenciais. Os comerciantes participaram buzinaço na Avenida JK, região central da Capital, pararam em frente à Prefeitura de Palmas em sinal de protesto e depois seguiram rumo a Taquaralto, Sul de Palmas.

Com um carro de som, os manifestantes questionaram ao poder público sobre o decreto que mantém o comércio da cidade de portas fechadas e defenderam que quarentena deveria ser apenas para os grupos de risco. Na maior parte do tempo os participantes do ato estavam dentro dos veículos.

As ruas também amanheceram mais movimentadas, inclusive as casas lotéricas, que também não estavam funcionando, abriram as portas. A ação ocorreu após o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciar nesta quinta-feira, 25, em redes sociais, que incluiria as casas lotéricas na lista de "serviços públicos e atividades essenciais" que podem permanecer abertos, mesmo quando houver restrição ou quarentena em razão do novo coronavírus.

Antes da entrevista ao Jornal do Tocantins, em sua rede social, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) reagiu contra a ação dos empresários. “Será que perderam a noção ou é insanidade mesmo? Recebi vídeo de uma reunião com presidente de uma importante associação de Palmas. O mesmo está convidando os comerciantes a invadirem as ruas, incentivando descumprimento da lei e promovendo até carreata do Taquari a Av Tocantins”, cita a publicação.

Reunião

Já na quinta-feira, 26, na tentativa de minimizar os impactos na Capital, uma reunião entre o Executivo Municipal e representantes de entidades ligadas ao comércio e setor de serviços aconteceu e deixou estabelecido que até esta sexta-feira, os empresários elaboraram um documento com possíveis ações que viabilizem o retorno do comércio em geral, indústrias e todos os segmentos impactados, para uma possível alteração do Decreto Municipal N° 1.862, de 22 de março, que determina o fechamento de segmentos que não são considerados essenciais à população.

O documento deverá ser encaminhado à Prefeitura de Palmas, que por meio do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) e Comitê de Crise, irá elaborar as próximas medidas. Durante a entrevista ao Jornal do Tocantins, a prefeita reforçou essa informação e disse que “o pedido da Prefeitura foi para que o documento tivesse os pedidos de todos os setores comerciais para que fossem analisados junto ao comitê e depois disso, medidas pudessem ser tomadas”, relatou.

Outras cidades

Em Araguaína, as atividades comerciais passam a funcionar de forma mais flexível, desta quinta-feira, conforme decreto publicado pelo prefeito Ronaldo Dimas, que atualiza o Decreto Municipal 208 do último dia 23 de março. Segundo o documento, estabelecimentos como restaurantes, lanchonetes e food trucks podem funcionar desde que haja espaçamento de no mínimo dois metros entre as mesas e que cada uma comporte no máximo seis cadeiras. A venda e consumo de bebidas alcoólicas nesses ambientes e em lojas de conveniência e padarias continua proibida.

Nas clínicas estéticas, salões de beleza e similares, o atendimento também volta a ocorrer, mas com a mesma orientação de se manter dois metros entre as cadeiras do local e com horários agendados, sendo permitida a permanência de apenas um cliente na fila de espera. O decreto estabelece que nesses estabelecimentos deve haver intensificação das ações de limpeza, disponibilização de álcool aos funcionários e clientes e mecanismos para manter os ambientes arejados.

Já em Gurupi, na quarta-feira, 25, Ministério Público do Tocantins (MPTO) expediu recomendação para que a Prefeitura Municipal elaborasse imediatamente o Plano Municipal de Enfrentamento e Controle do Coronavírus com condutas para assistência de pessoas suspeitas ou confirmadas com o Covid-19, de forma a diminuir os riscos de transmissão aos profissionais de saúde, demais pacientes e familiares.

Na mesma data, a Prefeitura de Gurupi decretou estado de calamidade pública no município e tomou medidas emergenciais necessárias para enfrentar o problema, as finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente exercício estão gravemente comprometidas no município Nesta sexta-feira, a TV Anhanguera, o gestor municipal Laurez da Rocha disse que está em discussão com empresários e o Comitê da Saúde para ver quais as medidas que serão adotadas.

E em Paraíso do Tocantins, após pedidos da população e de empresários, a Prefeitura também irá autorizar a reabertura do comércio na cidade, mas com restrições como aglomerações e longa permanência de pessoas dentro dos estabelecimentos. Segundo o decreto número 540/2020, os comerciantes poderão voltar à ativa na próxima segunda-feira, 30, mas deverão obedecer as normas preconizadas pelos órgãos de saúde.