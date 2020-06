Criada na sexta-feira, 5 de junho, em Palmas, a Associação dos Fisioterapeutas do Estado do Tocantins (Asfito) promove live na quarta-feira, 25, em sua conta no Instagram (@asfito.to), a partir das 20 horas, para discutir a atuação da categoria na abordagem de pacientes acometidos pela Covid-19. Numa equipe de tratamento de pacientes com Covid-19, os fisioterapeutas são os responsáveis pela reabilitação respiratória dos infectados.

Com o tema “Covid-19 no Tocantins: Perspectiva da Fisioterapia” a live será apresentada pelo coordenador da equipe de fisioterapia da Unidade Covid do Hospital Geral de Palmas (HGP) Wllisses Reis e a participação da fisioterapeuta Jackellyne Pacini, diretora da regional da Asfito em Araguaína. Será o moderador, o presidente da associação, Douglas Santos.

“Assim como os médicos e equipes de enfermagem, os fisioterapeutas estão na linha de frente do combate à Covid-19 e precisamos dotar estes profissionais de conhecimento atualizado e vivências, seja para o tratamento eficaz, seja para a prevenção da doença”, diz Santos, por meio da diretoria de comunicação da entidade.

Ele afirma que o evento é voltado para s estudantes e profissionais de fisioterapia que podem participar do debate que busca “disseminar o conhecimento baseado na ciência e em evidências que o enfrentamento à Covid-19 exige.”