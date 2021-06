Vida Urbana Live Arraiá em Casa com muito forró dança junina e animação neste fim de semana Evento está marcado para ocorrer no sábado e domingo pelo canal do Youtube Arraiá em Casa

Está marcado para ocorrer neste sábado, 12, e domingo, 13, a 2ª edição da Live Arraiá em Casa para matar a saudade das festas, animações e quadrilhas juninas de casa mesmo. A transmissão será sempre às 19 horas no canal do Youtube Arraiá em Casa e terá shows com os músicos juninos Karolina do Cerrado, Shuay Lima, Renata Alves e Nadyana Oliveira e Viny Damaré, conhec...