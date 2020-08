Vida Urbana Listas com aprovados no concurso público da Prefeitura de Araguaína são divulgadas Município deve homologar os resultados antes de chamar aprovados

O resultado final do concurso público para o quadro geral da Prefeitura de Araguaína está disponível no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), responsável pelo certame. As listas dos candidatos divulgadas foram nesta quinta-feira, 20, e os aprovados devem aguardar o Município homologar os resultados e chamar os candidatos. Está dispon...