Vida Urbana Lista tríplice: conheça promotores que concorrem ao cargo de Procurador-geral de Justiça A votação para eleger o novo procurador-geral será de forma eletrônica deve acontecer no dia 11 de outubro

Os procuradores que irão concorrer a vaga do próximo procurador-geral de Justiça são Abel Andrade Leal Júnior, Marcelo Ulisses Sampaio e Tarso Rizo Oliveira Ribeiro. As informações são do Ministério Público do Tocantins (MPTO). A votação para eleger o novo procurador-geral de Justiça de forma eletrônica deve acontecer no dia 11 de outubro. A posse do cargo ...