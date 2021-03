Vida Urbana Lista de espera do Prouni está disponível para consulta Comprovação da documentação ocorre de 8 a 12 de março

A lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) do 1º semestre de 2021 está disponível na página do programa. Prevista para sair na sexta-feira (5) a divulgação da lista foi antecipada para o final da tarde de hoje (4), segundo o Ministério da Educação (MEC). O prazo para os pré-selecionados comprovarem as informações da inscrição continua o mesm...