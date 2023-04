O edital com os nomes dos candidatos aprovados para a nova fase do certame, que seleciona inscritos para 100 vagas na função de Praça e 10 para as vagas na função de Oficial do concurso do Corpo de Bombeiros, está publicado no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

De acordo com o Governo do Tocantins, o documento estabelece que os locais e horários da prova de capacidade física devem ser verificados no site do Cebraspe, pelos próprios candidatos munidos de login e senhas, a partir da próxima segunda-feira, 24.

As provas de capacidade física serão aplicadas nos dias 28 e 29, em Palmas. Com a aplicação das provas, a Comissão de Concurso vai verificar a performance do candidato e ver quem está apto ou não para a próxima etapa do certame.

Todos os candidatos deverão estar nos locais com uma hora de antecedência, com documentos pessoais, roupas apropriadas e atestado médico com carimbo e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do profissional que assina o documento.