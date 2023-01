Vida Urbana Lista de alunos novatos para a rede municipal de Palmas é divulgada Prazo para efetivação das matrículas vai até sexta-feira, 20

A Secretaria Municipal da Educação de Palmas (Semed) divulgou na tarde desta terça-feira, 17, a lista de alunos novatos que irão estudar em escolas municipais da cidade a partir do ano letivo de 2023. A relação está disponível no site do Sistema Integrado de Matrículas de Palmas (SIMPalmas). Para acessar basta informar a unidade educacional e a série do aluno. De aco...