Publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de quarta-feira, 31, a lista com 46 candidatos que foram classificados pelo processo seletivo simplificado do edital 1/2023, para contratação de motoristas da capital.

Segundo a prefeitura de Palmas, do total, 15 candidatos, por ordem de classificação são convocados para participar da 1ª turma de capacitação e treinamento que ocorrerá no dia 5 de junho a partir das 17 horas, na avenida Palmas, quadra 18, lote 1B, setor Bela Vista, Taquaralto, na garagem central da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP).

O documento com os nomes dos candidatos classificados e convocados para capacitação e treinamento na primeira etapa também está publicado no diário de quarta-feira.

Os candidatos devem comparecer no local e horário indicados, munidos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a realização dessa etapa.

A superintendente de Gestão e Finanças da ATCP, Judite Ribeiro, explicou por meio da assessoria que nesta primeira etapa os candidatos passam por um nivelamento das habilidades que possuem no transporte coletivo.

"Convocamos a primeira turma com os quinze primeiros classificados e consequentemente convocaremos os demais, pois o nosso edital prevê até cem vagas, mas a capacitação é gradual", concluiu.

A capacitação e o treinamento são etapas obrigatórias e eliminatórias do processo seletivo.

Ainda conforme a prefeitura, aqueles que não cumprirem os requisitos exigidos serão eliminados do processo seletivo.

O candidato que após convocação não se apresentar para a capacitação e treinamento será redirecionado para última posição da lista de classificados, podendo por uma segunda e última vez ser convocado em turmas posteriores.