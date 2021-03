Vida Urbana Liminar que autoriza delivery em restaurante vip faz MP recomendar comércio livre no domingo Promotor Adriano Neves recomenda que Prefeitura refaça decreto para permitir comércio de alimentos funcionarem no domingo nos moldes da liminar que autorizou delivery ao Mercatto

O Ministério Público do Tocantins divulgou que a 28ª Promotoria de Justiça da Capital recomendou à Prefeitura de Palmas nesta terça-feira, 9, a revisão de parte do Decreto nº 2.003, de 3 de março de 2021, que fechamento as atividades comerciais no próximo domingo, 14. O decreto vigora até o dia 16. A recomendação é assinada pelo promotor de Justiça Adriano César P...