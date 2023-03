Na tarde desta quinta-feira, 9, lideranças indígenas se reuniram em audiência no Ministério Público Federal (MPF) para cobrar das autoridades mudanças no edital do concurso da Secretaria Estadual da Educação (Seduc). Dentre as reivindicações estão o aumento no número de vagas para professor e a inclusão de vagas para coordenador pedagógico e orientador educacional.

A pedagoga Vanessa Karajá ressaltou a pouca quantidade ofertada no concurso da Educação. “A nossa reivindicação é a ampliação na quantidade de vagas para professores porque o concurso tem poucas vagas para todos os professores”.

Ela conta que solicitam ainda vagas para coordenador pedagógico “porque nós não fomos contempladas no edital, não tem vagas para coordenadores indígenas nem orientadores educacionais, e nós já temos bastante indígenas formados em várias áreas”.

Advogado da Articulação dos Povos Indígenas, Rogério Xerente também enfatizou que a demanda de professores no concurso não vai suprir as necessidades do povo. “Hoje tem mais de 35 escolas do povo Xerente, são mais de 100 aldeias do nosso povo e achamos poucas vagas, são 28 vagas ao todo, para ciências humanas, por exemplo, são três”. Ele acredita que o edital deveria dobrar a quantidade de vagas para atender ao povo Xerente.

O cacique Wagner Krahô-Kanela ressaltou que há apenas 3 vagas para sua comunidade. "A nossa reivindicação aqui na audiência pública é relacionada à questão da distribuição das vagas, no caso do meu povo, foram dadas 3 vagas, sendo que a área de história ficou sem nenhuma vaga”.

Outro problema apontado é a inexistência de um concurso específico para a população indígena. “Estamos nos organizando para futuramente pedir um concurso específico para educação escolar indígena. Em 2015 foi discutido um concurso específico, mas isso não ocorreu”.

De acordo com o presidente da Articulação dos Povos Indígenas do Tocantins, Marquinho Karajá, a falta de audiências públicas nas comunidades prejudica os profissionais.

“O que a gente mais pede enquanto indígena é quanto às consultas nas comunidades, porque o povo continua fazendo as coisas sem consultar, é por isso que chega a acontecer isso. Vão tentar corrigir o edital por causa de erro, porque não fizeram a consulta”.

O procurador chefe substituto do MPF, Álvaro Manzano, afirmou que algumas questões levantadas pelas lideranças indígenas como a questão da distribuição das vagas devem ser avaliadas. “Também ficou de reavaliar a questão da não disponibilidade de vagas para coordenador pedagógico e orientador educacional nas escolas indígenas que não foram contempladas no edital”.

Ele pontua que também deve ser reavaliado a forma de corrigir as redações dos indígenas. “Dever ser reavaliado uma forma diversificada de corrigir as redações dos candidatos indígenas em razão da dificuldade que eles têm com a língua portuguesa”.

Ele ressalta que há grande possibilidade de ser prorrogado o prazo de inscrição no concurso em razão do aumento que deve ter no número de vagas.

O JTo pediu o posicionamento da Seduc, mas não obteve retorno.