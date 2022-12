Vida Urbana Liderança do MST é morta a tiros na região do Bico do Papagaio Raimundo Nonato Oliveira, mais conhecido como Raimundo Cacheado foi assassinado com disparos de arma de fogo na madrugada desta terça-feira, 13

Três homens encapuzados assassinaram com disparos de arma de fogo o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), Raimundo Nonato Silva Oliveira, 46, mais conhecido como “Raimundo Cacheado”, em uma casa no bairro Vila Cidinha, em Araguatins, na madrugada desta terça-feira, 13. A informação foi divulgada pelo MST, que defendeu o legado do milita...