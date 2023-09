Com menos de 20 dias para a interrupção dos serviços de gerenciamento das UTIs existentes nos hospitais públicos do Tocantins pela Associação Saúde em Movimento (ASM), que decidiu rescindir o contrato e só atuará até o dia 30 de setembro, o processo para a escolha do fornecedor de 200 leitos de UTIs para 9 hospitais públicos está suspenso judicialmente.

A Secretaria da Saúde (SES) abriu o processo para escolher empresa ou consórcio de empresas, com fins lucrativos, especializadas na prestação de serviços de operacionalização com gerenciamento técnico, administrativo, fornecimento demão de obra, insumos em geral, medicamentos e equipamentos de UTIs e excluiu do processo a ASM, por ser tratar de associação sem fins lucrativos.

A associação entrou na justiça e conseguiu liminar do juiz Océlio Nobre, no final de julho, que assegura o seguimento da ASM no Pregão Eletrônico de nº 177/2023. Segundo o juiz, a SES não pode desclassificar ou inabilitar a associação “em razão de não possuir finalidade lucrativa”.

Governo pediu suspensão da liminar e ganhou suspensão da licitação completa

Contra esta decisão, o governo do Tocantins recorreu ao Tribunal de Justiça. O recurso, um agravo, caiu com o desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho. No recurso o Estado pedia a suspensão da decisão liminar do juiz Océlio Nobre.

No agravo de instrumento - nome técnico do primeiro recurso usado pelo governo – a Procuradoria Geral do Estado alega que a participação da associação na licitação gera “quebra da isonomia material”, pois, ao contrário das empresas, a associação tem privilégios tributários e contábeis.

Também aponta que associações não foram concebidas para fornecer bens ou prestar serviços para a administração e, sim, “cooperarem com a sociedade na prestação de serviços de natureza não econômica”.

O desembargador optou por suspender totalmente o processo licitatório por prudência até decisão final sobre o caso. Para Coutinho, se a Justiça autoriza a participação apenas da associação, “pode conferir uma outra forma de vedação indevida, pelo menos em tese, pois poderia influenciar o ânimo dos demais competidores”.

Coutinho , porém, adiantou não ver no ordenamento jurídico regra que impeça as associações e fundações de desempenharem um fim econômico “não existindo restrição que elas possam colher resultados positivos em decorrência do exercício dos fins sociais a que se destinam”.

Para o desembargador, a lógica sugere que não haveria impedimento para as associações e fundações participarem de licitações e celebrar contratos com a Administração Pública se o objeto do contrato for “congruente com o objeto social da associação” previsto no ato que a constitui.

Governo tenta liberar licitação em novo pedido ao TJTO

Em novo recurso (agora um agravo interno) ao Tribunal de Justiça, a procuradoria acusa o desembargador Coutinho de ter piorado “e muito” a situação do governo estadual ao suspender a licitação por completa, algo que nem a associação pediu na primeira instância, nem o governo estado no primeiro recurso (agravo de instrumento), segundo o procurador Ricardo Lima Souza, em documento protocolado no dia 4.

Para o governo, a decisão de Coutinho “não observou o princípio da proibição da reforma para pior” e o da “congruência objetiva”.

O novo pedido do governo defende não haver qualquer ilegalidade ao impedir a participação da ASM ou outra associação e fundação na licitação. O argumento é que autorizar a participação de associações como a ASM em licitações para serviço “típico de sociedade civil ou empresária afronta os princípios constitucionais da isonomia e da livre concorrência, na medida em que estas últimas não gozam de imunidades e isenções de impostos e contribuições sociais”.

Apesar de ter contratado a ASM, sem licitação para o gerenciamento de leitos de UTI, em contrato em vigor, na manifestação à justiça, o governo afirma que o estatuto da ASM “contempla uma série de atividades sociais que foi constituída para executar, mas não consta a gestão de leitos de UTI”. Também alega que não há previsão estatutária para o fornecimento de medicamentos e insumos, itens licitados agora pela SES.

Descumprimento do atual contrato é lembrado pelo governo

O governo também apresenta ao TJO uma lista de descumprimento das obrigações da associação no atual contrato mantido com a SES.

Entre os problemas listados estão a falta de equipe especializada, atrasos no pagamento de salários de profissionais de saúde, inadimplência com fornecedores, falta de insumos, medicamentos, entre outros pontos ressaltados pelo procurador Lima.

Com base em documentos do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público do Tocantins, dos conselhos Regional de Medicina e Enfermagem e pela Defensoria Pública, o procurador lista irregularidades trabalhistas relacionadas a atrasos de salário, falta de EPI’s e déficit de trabalhadores; abuso de poder diretivo, assédio moral, atraso salarial, entre outras questões; profissionais da fisioterapia da UTI Pediátrica do HGP estão trabalhando sem receber salários; déficit de profissionais de enfermagem e falta de pagamento aos profissionais na UTI pediátrica; falta de pagamento dos médicos que trabalham nas UTI’s do Hospital Regional de Araguaína; frequente desabastecimento de medicamentos na UTI do Hospital Geral de Palmas; ausência de responsável técnico da UTI Pediátrica do Hospital Geral de Palmas, inconsistências no abastecimento de medicamentos, falta de realização de cirurgia pediátrica, de nefropediátricas e de EPI’s; falta de insumos e medicamentos, alta taxa de mortalidade, falta de alvará de funcionamento, ausência de controle de pragas, atraso no pagamento dos profissionais e descumprimento das notificações emitidas pelos fiscais de contrato;

- irregularidades na inscrição profissional de médicos contratados pela autora, bem como ausência de médicos diaristas nos finais de semana;

- condições irregulares de trabalho, descumprimento contratual, pagamento do salário em atraso, ausência de depósito do FGTS, entre outras irregularidades.

O governo alega que a Controladoria-Geral do Estado está com um processo de apuração para dar maior transparência, imparcialidade e celeridade às investigações sobre a má prestação de serviços da ASM.

Outro ponto, o governo lembra que a ASM comunicou o fim da prestação de serviços no Hospital Geral de Palmas, Hospital Regional de Augustinópolis, Hospital e Maternidade Dona Regina e Hospital Regional de Porto Nacional e ressalta que a licitação suspensa inclui a contratação de serviços de gerenciamento de UTI e hemodiálise em todos os hospitais em que a autora comunicou a suspensão dos serviços, além de outros hospitais como Araguaína, Gurupi Miracema e Paraíso. “Persistir o quadro atual, o direito à vida das pessoas que necessitam de tratamento em UTI’s e de hemodiálise ficará seriamente comprometido.”

Quantitativo anual

UTI adulta (R$ 146 milhões)

140 leitos de UTI adulto = R$ 142.959.600,00

hemodiálise = R$ 3.057.523,20

UTI infantil (R$ 50,5 milhões)

30 leitos de UTI neonatal = R$ 30.195.000,00

Hemodiálise = R$ 222.944,40

20 leitos de UTI pediátrico = R$ 19.893.344,40

Hemodiálise = R$ 277.088,0

Hospitais onde haverá os leitos

Hospitais Regionais: Araguaína - Augustinópolis - Gurupi - Miracema - Paraíso - Porto Nacional

Hospitais Gerais: Gurupi - Palmas

Maternidade: Dona Regina (Palmas)

Participantes da licitação identificadas pelo JTo

Golden Construções, conservação e limpeza urbana

Queiroz e Lima Plantonistas e Socorristas LTDA

Associação Saúde em Movimento (ASM)

Organização Goiana de Terapia Intensiva

Fluir Gestão em Saúde LTDA

LGI Médicos LTDA

4Health Serviços Médicos LTDA

Fundação Hospital Joaquim Simeão Filho

Cuidare Cuidados Intensivos LTDA

Instituto de Terapia Intensiva de Palmas

Medprime Clínica e Gestão e Saúde S.A

Neodivans Gestão em Sáude Ltda

Mediplus Serviços Médicos LTDA

Mittel S.A