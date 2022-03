Vida Urbana Levantamento da Jucetins aponta Gurupi como a cidade com maior agilidade para abertura de empresas Levantamento feito pela Gerência de Planejamento da Jucetins mostra quais são as 10 prefeituras (com maior movimentação de processos) que alcançaram as melhores médias de tempo no mês de fevereiro

A Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins) divulgou nesta quarta-feira, 23, o ranking dos municípios mais rápidos para se abrir uma empresa. Os dados referem-se ao tempo que as prefeituras levam para fazer a consulta prévia. Esse procedimento, realizado pelos municípios, consiste em uma pesquisa para verificar a possibilidade do exercício da atividade econôm...