Vida Urbana Leomar Quintanilha busca mais uma reeleição na Federação Tocantinense de Futebol Atual presidente está há mais de trinta anos na presidência e encabeça chapa registrada para as eleições de segunda-feira, 25

Fundada em 7 de abril de 1990, a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) está há 32 anos sob o comando do político e pecuarista Leomar de Melo Quintanilha, 77. Eleito como presidente na primeira disputa da entidade, Leomar encabeça a chapa registrada na quarta-feira, 20, para tentar seguir no cargo. O JTo não conseguiu confirmar com a diretoria da federação se há outra c...