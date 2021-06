Vida Urbana Leitos estaduais de UTI-Covid em Palmas estão saturados; no TO há 18 pessoas esperando uma vaga Na capital, havia seis vagas na manhã desta quinta-feira, em UTIs privadas contratadas pela Prefeitura

As cidades de Palmas, Araguaína, Augustinópolis e Porto Nacional estão com os leitos UTI-Covid totalmente ocupados e sem nenhuma vaga. Dos leitos ativos no Estado, apenas o município de Gurupi, no sul do Estado, tem vaga, porém, a ocupação naquela cidade já é de 97% e há somente um leito disponível. Dos leitos contratados pelo Estado, na Capital também não há vag...