As famílias reclamam que estão sem o leite especial para os filhos que são alérgicos à proteína do leite de vaca (APVL) que é abastecida pelas farmácias do Estado. O JTo divulgou no mês passado sobre o desabastecimento e conforme relatos dos pais nesta sexta-feira, 20, o problema permanece.

É o caso do garçom Júlio Gomes da Silva Neto, de 29 anos, morador de Palmas. Ele tem um filho de 1 ano e 7 meses que usa a sonda de gastrostomia e por isso necessita do leite especial para o filho que também é alérgico a lactose. Ele descreve a doença da criança.

“Meu filho teve uma laringite quando ele estava apenas com 10 meses de idade, agora ele está com 1 ano e 7 meses e dessa laringite ele teve uma parada cardiorrespiratória de quase 20 minutos, e ele foi entubado às pressas e depois levado para a UTI. Lá ele teve outra parada cardiorrespiratória de 14 minutos. Com a sequela deixada pela doença, o filho começou a se alimentar pela sonda e por isso ele precisa do leite especial porque não consegue se alimentar por via oral”.

De acordo com ele, o leite que possui só dá para no máximo até a próxima terça-feira, 24, depois disso, ele não sabe como vai fazer, porque a farmácia que recebe os itens afirma que está sem estoque e pede para mudar para o leite que eles possuem.

“Nós pegamos o leite na assistência farmacêutica, e quando a gente liga lá dizem que não tem previsão de chegar e não sabem quando. Eles ainda falaram para a gente entrar em contato com a médica e a nutricionista que acompanha meu filho, para ver se elas passam outra fórmula”.

O pai afirma ter receio em mudar a fórmula do leite. “Por que ele já faz o uso daquele leite e para poder mudar agora, pode ser que não faça bem para meu filho, então a gente está correndo atrás para ver se consegue esse mesmo leite que ele faz uso que é o Nutren Júnior da Nestle, mas a gente liga e não tem previsão e a gente está a mercê do Estado e por isso que estamos correndo atrás para ver se consegue”.

Ainda segundo o relato do pai, o leite em questão custa em torno de R$ 80 e o filho precisa de 24 latas por mês, o que dá em torno de R$ 1.920 de despesa para a família.

“Depois que acabar não sabemos o que fazer, porque ele é um valor bem alto para comprar, ele usa 24 latas por mês, então fica um preço bem alto. fora os remédios que alguns não tem no SUS e nós temos que comprar. Então eu espero que isso resolva e que o Estado tome alguma providência logo”.

Por sua vez, a dona de casa, Jéssica Pereira de Araújo, de 31 anos, também moradora de Palmas, conta que os atrasos para conseguir o leite são recorrentes. Ela tem um filho de 2 anos e 10 meses que apresenta um diagnóstico nutricional de “uma criança neopata, com dificuldade de ingestão de líquidos, em uso de dieta via gastrostomia para atender as necessidades totais. Necessita receber mensalmente a fórmula isenta de lactose e glúten”.

Ela conta que o filho precisa de leite especial na alimentação.

“Meu filho é neuropata, ele tem a hidrocefalia, microcefalia e a paralisia cerebral, porém dia no início deste mês ele fez uma cirurgia para colocar a sonda, então ele não se alimenta mais via oral, só via sonda, então por conta disso, ele não faz mais a digestão alimentar, ele precisa dessa fórmula específica para a alimentação dele, e no o caso o Estado está em falta. Eles ligaram para a gente ir buscar”.

Ela afirma ainda que a dificuldade é tanta que ela precisou fazer uma vaquinha virtual para conseguir as latas de leite do filho.

“Conseguimos via doação do pessoal, fizemos publicações e até uma vaquinha solidária e conseguimos comprar algumas latas. Mas toda vez vai ser a mesma coisa, porque ele não vai mais se alimentar normalmente só com esse leite”.

A mãe conta que foi nesta sexta-feira, 20, buscar o referido leite e conseguiu, porém abaixo do que ela precisa para o mês.

“Eu vim pegar a fórmula dele, no papel está 15, mas eles só me deram 13 latas de leite.Então eu pego essas 13 latas agora e depois? Como é que fica? Porque essas latas não dá em um mês Essa é uma situação que não acontece só comigo, acontece com outras mãezinhas”.

O que diz a SES

A Secretaria de Estado Saúde afirma que os estoques dos leites estão regulares e as retiradas pela população ocorre “conforme ordem de solicitação e programação de logística, da Diretoria de Assistência Farmacêutica (DAF)”.

O órgão afirma que houve um crescimento de 175% no número de pacientes atendidos entre 2022 para 2023. Em dados absolutos, de 56 para 153 – de janeiro a setembro e que está com novos processos de compras para atender toda a demanda.