Vida Urbana Leis definem prioridade no atendimento às mulheres violentadas e permitem registros na DP virtual Mudanças estão em leis sancionadas pelo governo estadual e advogada ressalta importância de profissionais capacitados para atendimento prioritário

Em um cenário de crescente número de vítimas de violência doméstica, o Tocantins passou a contar com novas leis que garantem às mulheres vítimas de violência doméstica prioridade no atendimento nos exames do Instituto Médico Legal (IML), no atendimento em delegacias da Polícia Civil (PC) e a possibilidade de fazer o registro do crime e solicitar medida protetiva nas d...