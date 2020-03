Vida Urbana Leilão do patrimônio apreendido do tráfico de drogas no Tocantins está aberto O prazo é até esta segunda-feira, 30; segundo o ministério, além dos itens disponíveis no leilão, ainda há 161 bens parados em pátios de polícias para vender em leilões futuros no Tocantins

O primeiro leilão do patrimônio apreendido do tráfico de drogas no Tocantins pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), está aberto até esta segunda-feira, 30. Conforme a Justiça, os participantes que adquirirem os bens oriundos de decisões judiciais - carros, motos e itens diversos - estarã...