Redação Jornal do Tocantins

Os Correios anunciaram a venda de diversos objetos, que já não servem mais para as atividades da organização. Entre os itens estão: cadeiras, equipamentos de TI, bicicletas, ar-condicionado, cofres e mobiliário em geral. Todos ficarão à disposição para análise dos interessados até sexta-feira (15), no edifício-sede, em Palmas.

A sede fica localizada na avenida Teotônio Segurado, AANO 20, Conj. 01, Lotes 05 e 06. Os itens à venda serão distribuídos em 12 lotes, com valores iniciais de R$28,29. O horário de visitação é das 8h às 12h e das 13h às 17h.

As ofertas serão avaliadas no dia 18, às 10h, e posteriormente será dado o resultado aos participantes. Conforme os Correios, as propostas deverão ser entregues impressas, na sala da Seção de Bens Móveis.



A empresa informou também que não serão aceitas propostas on-line.

Leva o lote o quem apresentar a maior oferta para a compra, respeitando os valores mínimos fixados pela estatal.