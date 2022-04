Vida Urbana Lei que define crime de maus tratos contra animais é sancionada em Porto Nacional Norma estabelece sanções e penalidades administrativas a quem cometer infrações e entrou em vigor no dia 24 deste mês

A Lei nº 2538 entrou em vigor na segunda-feira, 24, em Porto Nacional, região central do estado, define os maus tratos contra animais e as penalidades para quem praticar o crime. Entre as infrações estão abandono, envenenamento, lesão, golpes, ferimentos, agressão ou mutilação. A norma também fixa penas para quem submeter ou obrigar o animal a atividades excessivas que am...