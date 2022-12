Vida Urbana Lei que autoriza criação do peixe panga é declarada inconstitucional pelo TJ-TO MP alega que espécie exótica compromete o ecossistema aquático e ameaça espécies nativas. TJ considerou que lei invadiu competência da União

O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) declarou inconstitucional no dia 17 de novembro a Lei Estadual n°. 3.825/21 que autorizava a criação do Peixe Panga (Pangasius hipophtalmus) em cativeiro. A decisão saiu em ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) protocolada em abril pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO). Em 23 de junho deste ...