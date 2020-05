Vida Urbana Lei proíbe nomeação e contratação de condenados por crime sexual contra menores no Estado Crimes citados na Lei nº 3.668 são previstos pelo Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente

O Governo do Tocantins publicou nesta semana a Lei nº 3.668 que proíbe a nomeação ou contratação de condenados por crime sexual contra criança ou adolescente para cargos que trabalhem com menores. A medida sancionada pelo governador do Tocantins, Mauro Carlesse, está valendo há dois dias e a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) alerta a importância da p...