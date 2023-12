O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) sancionou a Lei nº 4.315 que garante o direito do cidadão fornecer alimento e água aos animais que estão em situação de rua em espaços públicos do Tocantins, conforme publicado no Diário Oficial (DOE), de quinta-feira, 21.

De acordo com o documento, ao infrator que impedir à tentativa de disponibilizar alimento e água a animais de rua será aplicada multa no valor de R$ 500 “dobrada em caso de reincidência, que será revertida ao Fundo Estadual de Meio Ambiente – FUEMA”.

A presidente da Associação Resgata Palmas, Natália Almeida comemora a aprovação da Lei.

“A aprovação desta lei é uma vitória para a proteção animal, pois garante o direito de fornecer água e comida para os animais que estão em situação de rua, que muitas vezes só comem o que nós colocamos”.

Ela ressalta que teve colegas que foram ameaçados por outras pessoas que não gostavam que eles alimentassem os animais.

“Já é uma luta muito grande correr atrás de ração, sair de casa para alimentar e ainda sermos ameaçados por matar a fome desses animais, que muitas vezes, mexem até mesmo nos lixos para caçar comida. Esta lei veio para nos resguardar. E fazemos muito mais que só alimentar, castramos esses animais para não ficarem reproduzindo nas ruas”.

Veja os critérios previstos na Lei:

- A utilização de vasilhas reutilizáveis ou a instalação de comedouros e bebedouros em tubos em PVC nos espaços e de preferência onde haja uma cobertura para não estragar a ração;

- Oferecer pequenas porções de ração ou outro alimento ao animal, evitando o acometimento de torção gástrica ou morte pela ingestão rápida de alimento e água;

- Caso o animal mostre-se relutante em ingerir o alimento ou água, não deve ser praticado ato que o force a alimentar-se.