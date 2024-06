Vida Urbana Lavradora descreve situação após incêndio que destruiu casas em Esperantina: ‘cena é de calamidade’ Em entrevista ao JTo, Maria Raimunda Alves Oliveira, 53 anos, relatou que diversos animais, entre eles, 15 porcos, 18 galinhas, cachorros e gatos morreram no incêndio no acampamento Novo Recomeço

A lavradora Maria Raimunda Alves Oliveira, 53 anos, assentada da reforma agrária, que cedeu a propriedade aos moradores do acampamento que pegou fogo, em Esperantina, extremo norte do estado, relatou ao JTo nesta quarta-feira (12), sobre a situação do local. “Agora a situação é caótica, o povo está desabrigado e sendo acolhido pelos outros acampados com parentes e amig...