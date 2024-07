Vida Urbana Lavrador suspeito de matar filho de vereador em balneário vai a júri popular O crime aconteceu no dia 22 de outubro de 2023. Segundo a Segundo a ação criminal, a vítima estava no balneário ingerindo bebida alcoólica quando o réu o esfaqueou por vingança

Um lavrador de 25 anos acusado de ter matado a facadas o agricultor Oscar Alves de Gouveia Júnior, de 24 anos, em balneário de Lagoa do Tocantins vai a júri popular. O réu está preso preventivamente na Unidade Penal de Palmas desde o dia do crime. O crime aconteceu no dia 22 de outubro de 2023. O agricultor morto era filho de um vereador da cidade. Segundo a ação...