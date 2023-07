Redação Jornal do Tocantins

Um lavrador de 42 anos, investigado por agressão física, psicológica e manter a esposa de 39 anos em cárcere privado, acabou preso preventivamente nesta quinta-feira, 13, em Palmeirante. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Colinas do Tocantins no dia 12 de julho.

As investigações iniciaram no dia 7 de julho, quando a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima com informações de que havia uma família em situação de risco na chácara Poder de Deus.

Na situação, a mulher, esposa do lavrador, era mantida em cárcere privado, sob agressões físicas e psicológicas, “além de ser mantida em casa diuturnamente com um cano de espingarda direcionada para sua cabeça”.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o lavrador atirou na filha da mulher, que tentou defender a mãe em uma das agressões praticada pelo lavrador.

Após a prisão, o homem foi levado para a Cadeia Pública de Colinas.